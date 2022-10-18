ВЦИОМ: россияне приготовились к повышению цен вопреки надеждам властей на их снижение

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Порядка трети (31%) россиян опасаются значительного повышения цен на различные категории товаров и услуг. Почти половина (48%) ожидают незначительного роста стоимости продукции в ближайшее время, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В ходе сентябрьского опроса треть граждан оценили инфляцию как высокую (31%). Для сравнения, за аналогичный период прошлого года таких было вдвое больше — 60% <....> По мнению 79%, цены на основные потребительские товары и услуги в ближайшие один-два месяца вырастут. Незначительную инфляцию из них ожидает каждый второй — 48%», — говорится в материале.

При этом уровень опасений россиян касательно роста темпов инфляции в первый месяц осени оказался значительно ниже, чем в начале года — в январе-феврале, указали представители ВЦИОМ.

«В сравнении с апрелем-августом показатель вырос на 9-13 п.п., но остается низким относительно данных начала года (январь-февраль — 90%) <....> Хотя ожидания ухудшились в сравнении с весной-летом, они далеки от тревожных значений этой зимы. Индекс инфляционных ожиданий в сентябре находился на отметке 76 пунктов при возможном максимуме за 2022 год в 83 пункта (данные января)», — пришли к выводу аналитики ВЦИОМ.

17 октября заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин заявил о продолжении роста цен на различные категории товаров и услуг в октябре 2022 года. При этом уровень инфляционного давления в стране остается умеренным. Однако после нескольких месяцев снижения потребительских цен тенденция их роста, вероятнее всего, продлится до конца текущего месяца.

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