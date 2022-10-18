Сбер дважды стал лучшим в акции «Зеленый и здоровый офис»

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Пресс-служба Сбера

Сбер победил сразу в двух номинациях акции «Зеленый и здоровый офис», проходящей при информационной поддержке Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации.

Так, в номинации «Выбор аудитории» за экологические и социальные проекты Сбера проголосовали тысячи человек — больше, чем за какую-либо другую компанию. А в номинации «Лучший экологический корпоративный проект» эксперты признали лучшим проект «Безбумажный офис».

«Как активные участники экологического движения, мы отказываемся от бумаги, сдаем отходы в переработку, высаживаем деревья, которые будут поглощать углекислый газ, развиваем экологическую грамотность, а также помогаем клиентам и партнерам Сбера по всей стране выйти на траекторию устойчивого развития. И мы всегда рады поделиться с коллегами нашими зелеными знаниями и опытом», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Так среди основных достижений Сбера аудитория выделила безбумажный офис и безбумажный банк. Перейдя в цифру и на электронный документооборот, Сбер тратит на 56% меньше бумаги, чем в 2018 году; экономит 9,7 тыс. тонн бумаги (2 млрд листов А4), ежегодно спасая от вырубки 165 тыс. деревьев. В Сбере проект реализовывали все бизнес- и функциональные блоки банка при кураторстве Департамента управления делами и Управления развития технологических инициатив;

Также интересным посчитали многофункциональный комплекс СберСити, который ранее получил международный сертификат в области зеленого строительства и эксплуатации зданий BREEAM — одного из ведущих рейтингов оценки зеленых зданий в мире.

Кроме того, обучающие программы для сотрудников и инновационные проекты в образовании и здравоохранении, проекты в области энергоэффективности, мониторинга здоровья сотрудников и раздельного сбора отходов, которые запустил и реализует Департамент недвижимости и эксплуатации, были выделены аудиторией. При этом без внимания не осталась и высадка деревьев по всей стране проходит по инициативе Департамента управления делами и «Сети продаж» банка.

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