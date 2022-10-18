В России в сентябре выдали более 1 млн новых кредитных карт

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В сентябре 2022 года в России выдано 1,26 млн кредитных карт, что на 11,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 11,5% — по сравнению с февралем текущего года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Отмечается, что в сентябре этого года в основном кредитные карты получили жители Москвы (93,8 тыс.), Московской области (68,2 тыс.), Санкт-Петербурга (50,7 тыс.), Краснодарского края (47,6 тыс.) и Республики Башкортостан (44,3 тыс.).

И, напротив, меньше таких карт стали брать в Хабаровском крае (-12,3%), Тульской области (-12,2%), Алтайском (-10,5%) и Красноярском (-9,8%) краях, а также в Волгоградской области (-9,8%).

Ранее Центробанк РФ назвал топ-5 регионов по росту просроченной задолженности бизнеса за время спецоперации.

Также сообщалось, что более половины держателей кредитных карт их почти не используют.

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