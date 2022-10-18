Аналитик Демидов заявил о слабом влиянии запрета Китая по продаже СПГ на ситуацию в ЕС

Потеря поставляемого объема СПГ на европейский рынок слабо повлияет на ситуацию в Евросоюзе (ЕС). Об этом «Летне.ру» заявил международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

«Потеря данного объема мало повлияет на ситуацию в ЕС, так как в Европе дефицит существенно выше», — отметил Демидов.

По его словам, сейчас у Европы, когда наступает пиковый сезон потребления, а также увеличивается спрос со стороны азиатских рынков, нет другого выбора, как уменьшать потребление. То есть придется приостановить работу части производств, а также нормировать потребление энергии домохозяйствами.

Он добавил, что ранее Китай перепродавал свободные объемы СПГ в Европу. При этом топливо КНР получал по долгосрочным контрактам из США. Однако общий объем продаж был на уровне 7% от совокупных поставок. Теперь же, перед наступлением пикового потребления, Китай будет самостоятельно пользоваться газом.

17 октября Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что власти Китая запретили крупным государственным компаниям страны перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) клиентам в Европе и Азии, чтобы обеспечить зимний отопительный сезон у себя. Речь идет о компаниях PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd.. В организациях пока не прокомментировали решение Пекина.