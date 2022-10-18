Политолог Дудчак прокомментировал предложение экспроприировать имущество россиян в Финляндии

Политолог Александр Дудчак в интервью телеканалу RT оценил предложение министра обороны Финляндии Антти Кайкконена экспроприировать имущество россиян в Финляндии.

«Они и так уже демонстрировали, что законы им не писаны и они их могут менять когда угодно и задним числом. И могут менять правила, установленные ими же <...> Уже нет повода сомневаться, что они могут придумать любые методы, которые ещё недавно нам казались просто невозможными», — прокомментировал Дудчак.

По словам политолога, от финских властей можно ожидать «чего угодно».

Ранее министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что при необходимости власти могут экспроприировать имущество граждан России.

Данная мера, предположительно, затронет объекты, которые находятся на «важной для безопасности государства» территории. Вместе с тем он подчеркнул, что для такого исхода необходимо установить риск и представить основания.