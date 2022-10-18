Московские производители увеличили выпуск одежды почти в три раза за восемь месяцев

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В период с января по август 2022 года московские производители одежды выпустили в 2,7 раза больше товаров по сравнению с тем же периодом 2021 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«С января по август этого года в Москве выпустили в 2,7 раза больше изделий, чем за аналогичный период прошлого. Также компании города в 1,5 раза - до 32 млрд рублей - увеличили объем поставленных заказчикам за восемь месяцев товаров», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, московские компании продолжают увеличивать объемы производства одежды на фоне ухода западных копаний с рынка. Кроме того, за указанный период на 46% выросло производство спецодежды, а трикотажных и вязаных изделий - на 35,6%.

В пресс-службе добавили, что столичные власти одобрили выделение участки инвестору под строительство завода по пошиву форменной и гражданской одежды. Всего в постройку будет вложено 870 млн рублей, а объемы производства предприятия составят 500 тыс. единиц продукции в год.

В середине июля сотрудники ГУМа заполнили пустующие витрины ушедших из России брендов бутылками с лимонадом отечественного производства.

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