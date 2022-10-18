Bloomberg: Евросоюз отказался от планов вводить потолок цен на газ из России

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Reuters

Европейский союз временно отказался от планов вводить потолок цен на газ из-за разногласий между странами, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа ЕС.

«Настало время действовать, как этой зимой, так и в последующие годы. <…>. Нынешняя ситуация вызывает экономические и социальные трудности, ложась тяжелым бременем на граждан и на экономику. Увеличение стоимости энергоресурсов приводит к снижению покупательной способности граждан и потере конкурентоспособности компаний», — указано в черновом варианте проекта Еврокомиссии по мерам для борьбы с резким ростом цен на энергоносители.

Предполагается, что готовый проект будет представлен во вторник, 18 октября.

Ранее нефтяной аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли спрогнозировала, что Россия не будет продавать свою нефть по установленной западными странами цене, потому что, по его его мнению, этот вопрос для Москвы является «политическим».

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