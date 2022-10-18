Названы топ-5 регионов по росту просроченной задолженности бизнеса за время спецоперации

Просрочка по кредитам малого и среднего бизнеса уменьшилась с начала спецоперации на Украине

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Размер просроченной задолженности российских субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) перед банками с марта 2022 года снизился. Об этом свидетельствуют данные Центробанка, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

К февралю этого года предприниматели просрочили платежей на 590 млрд рублей, к марту — на 591 млрд. На 1 сентября размер просроченной задолженностей по кредитам МСП снизился по России до 518 млрд рублей, или на 12,4%. При этом общая задолженность бизнеса перед банками, наоборот, выросла на 6,4% за этот же период. То есть, с марта по сентябрь увеличился объем выданных МСП займов.

В первую пятерку субъектов РФ, где вырос объем просроченной задолженности, вошли Калининградская область (рост на 36,8%), Чечня (+40,4%), Карелия (+40,9%), Белгородская область (+57,7%) и Оренбургская область (+289,9%).

«Расхождение тенденций — когда кредитов бизнесу выдают больше, а просрочка по ним, напротив, сокращается – удивительна в условиях проведения спецоперации на Украине и ужесточения антироссийских санкций. Это может объясняться тем, что предприниматели активно реструктуризируют свои кредиты и тем самым улучшают условия по выплате долгов», — объяснил «Газете.Ru» начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий.

Появление некоторых западных российских регионов в числе лидеров по росту просрочки, по словам Осадчего, вполне закономерно.

«Увеличение просроченных долгов у бизнеса Белгородской области является реакцией на спецоперацию на Украине, которая напрямую влияет на экономику региона. В случае с Калининградской областью проблемы местного бизнеса объясняются попытками западных стран изолировать российский эксклав», — отметил аналитик.

В июне Литва ввела запретила транзит некоторых грузов из России в Калининградскую область по железной дороге и автотранспортом. Под ограничения попали и критически важные для экономики и развития региона стройматериалы, химикаты, комплектующие и запчасти — в общей сложности около половины грузов, которые поставлялись в эксклав. Литва сообщала, что просто следует объявленным ЕС санкциям.

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