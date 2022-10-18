Axios: компания Microsoft готовит сокращение 1000 сотрудников

Компания — разработчик софта и IT-гигант Microsoft готовит сокращение одной тысячи сотрудников из разных подразделений, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в компании.

Информацию подтвердило издание Business Insider, которое назвало планируемое сокращение сотрудников компании «тихой попыткой избавиться» от них.

В частности, под сокращения попадут сотрудники подразделений Xbox и Edge. Позднее Microsoft подтвердила эту информацию.

«Как и все компании, мы регулярно оцениваем наши бизнес-приоритеты и вносим соответствующие структурные коррективы. Мы продолжим инвестировать в наш бизнес и нанимать сотрудников в ключевых для роста областях в следующем году», — указано в электронном письме, направленном изданию MarketWatch.

Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на опрос экономистов, предупредила, что США могут вступить в рецессию в ближайшие 12 месяцев