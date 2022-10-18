Парфюмерный рынок России показал рост на 16% в третьем квартале

С июля по сентябрь 2022 года российский рынок парфюмерии показал рост по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом. Об этом «Газете.Ru» сообщили аналитики Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак».

С июля по сентябрь этого года в России было продано парфюмерной продукции на общую сумму 26,4 млрд рублей. Это на 16,3% больше, чем за второй квартал, когда россияне потратили на нее 22,7 млрд рублей. В единицах рост составил более 15%: 18,8 млн флаконов в третьем квартале против 16,3 млн флаконов во втором.

При этом средняя цена парфюма в стране выросла совсем незначительно: в третьем квартале 2022-го она составила 1410 рублей за флакон, что на 2% больше, чем в период с апреля по июнь.

По словам руководителя управления безакцизных товарных групп ЦРПТ (оператор «Честного знака») Кирилла Волкова, на рынке не возникло дефицита парфюмерной продукции благодаря своевременной реакции отрасли и действиям правительства.

«Во многом это и заслуга отрасли, которая смогла оперативно адаптироваться к новым условиям, перестроить логистические цепочки и свои бизнес-процессы. Несмотря на то, что объемы продаж в третьем квартале немного превышают совокупные поступления товаров на российский рынок, импорт растет гораздо большими темпами – на 76% в сравнении со вторым кварталом 2022 года», — рассказал Волков.

Маркировка парфюмерии заработала в 2020 году, но до осени 2021-го разрешалось продавать немаркированную продукцию, ввезенную или произведенную ранее. После введения маркировки парфюмерии Минпромторг отчитывался, что по итогам 2021 года незаконный оборот этой продукции на российском рынке сократился на 13%.