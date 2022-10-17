Владельцы сетей «Красного и белого» и «Бристоля» вышли из кипрского офшора

Владельцы кипрской компании Mercury Retail Group перевели 33 юридических лица сети «Красное и белое» и одно юрлицо сети «Бристоль» в прямое владение. Новыми собственниками бизнеса стали челябинский бизнесмен Сергей Студенников, миллиардер Игорь Кесаев и Сергей Кациев, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

«Переоформление прав собственности произошло 14 октября. Теперь собственниками этих ритейлеров являются челябинский бизнесмен и основатель «Красного и белого» Сергей Студенников (45%), миллиардер Игорь Кесаев (37%) и давний партнер последнего Сергей Кациев (8%)», — говорится в материале.

О том, что они являются владельцами этих сетей было известно и раньше. Но из новой структуры собственности «Красного и белого» и «Бристоля» следует, что у этих предпринимателей есть и другие партнеры.

«В частности, 4% долей в этих сетях принадлежит супруге Студенникова — Елене Соболевой. Остальные 6% находятся в собственности у Владимира Туганова, Игоря Дзуева, Юрия Халтурина и Александра Кобзева. Все эти люди давние партнеры по табачному бизнесу или члены их семей», — сообщается в статье.

5 сентября газета «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании Infoline сообщила о росте финансовой выручки крупнейших российских ретейлеров.

Входящие в Mercury Retail Group «Бристоль» (106,8 млрд руб., +33,8%) и «Красное&Белое» (327,2 млрд, +31,5%) по этому показателю заняли второе место, уступив лидерство только X5 Group. Совокупная прибыль последней за первое полугодие увеличилась на 18,8% до 1,35 трлн рублей.