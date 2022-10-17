Росстат: объемы жилищного строительства в России в сентябре снизились впервые с начала года

Объемы жилищного строительства снизились на 8% в сентябре. Такую тенденцию на российском рынке недвижимости зафиксировали впервые с начала 2022 года, говорится в отчете Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

«За месяц было построено 9,4 миллиона квадратных метров, что на 8 процентов меньше показателей аналогичного периода в 2021-м», — говорится в документе.

По словам аналитиков, объемы ввода снизились впервые с декабря 2021 года. Тогда строительство жилья сократилось на 33% относительно того же месяца 2020-го — до 11,4 млн квадратных метров.

Во всех последующих месяцах (за исключением сентября) фиксировалась положительная динамика год к году. Самого большого прироста удалось достигнуть в январе и феврале 2022 года (10,3 млн кв. м и 10 млн кв. м соответственно) — тогда увеличение к аналогичным периодам 2021-го оказалось почти двукратным (в 1,83 раза).

5 октября вице-премьер России Марат Хуснуллин предрек российскому рынку жилья рекордные объемы строительства по итогам 2022 года. За три квартала в стране ввели 75,9 млн квадратных метров жилья. Рост показателя в годовом выражении составил 21,3%.