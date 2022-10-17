«Газпром» с января сократил экспорт топлива в дальнее зарубежье на 41,4%

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Anton Vaganov/Reuters

Российский энергохолдинг «Газпром» снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 41,4% или на 63 млрд кубометров — до 89,3 млрд кубов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Газпром» с начала 2022 года, по предварительным данным, сократил добычу газа на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 327,4 млрд куб. м. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья за 9,5 месяца упал на 41,4% (на 63 млрд куб. м) — до 89,3 млрд куб. м», — говорится в материале.

Однако с начала второго месяца осени суточный объем экспорта холдинга увеличился на 2% в сравнении с показателями сентября — до 160 млн кубометров газа. Спрос на внутреннем рынке с начала года, напротив, сократился на 5,2% или 9,5 млрд кубов, сообщается в заметке.

17 октября глава Министерства экономического развития России Максим Решетников заявил, что спрос на нефть и газ из страны сохранится в мире на стабильном уровне даже при вводе новых международных санкций. Это обусловлено значительной долей России на глобальном энергетическом рынке — 14% в добыче нефти и 11% в ее экспорте. Кроме того, часть выпавших объемов с западных рынков можно будет перенаправить на Восток — в азиатские страны.

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