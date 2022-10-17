Стал известен объем поставок американского СПГ в Европу

Вашингтон мобилизует свои ресурсы по экспорту газа, чтобы обеспечить нужды Европы, заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт.

По его словам, в нынешнем году США будут крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в мире.

Он уточнил, что на Европу приходится 70% экспорта американского СПГ.

В интервью телеканалу BTV Пайетт выразил надежду, что Европа, значительно укрепившая свою энергетическую безопасность «с гарантированной и солидной поддержкой США», успешно переживет предстоящую зиму.

Как напоминает «Ридус», в настоящее время европейские хранилища заполняются за счет покупки СПГ и поставок по альтернативным трубопроводам.