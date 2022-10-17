Global Times: судостроители Китая круглосуточно работают над СПГ-судами для Европы

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Китайские судостроители, которые производят половину судов в мире, работают круглосуточно ради создания СПГ-танкеров для Европы. Об этом пишет Global Times.

«Заказы на суда для СПГ в последнее время выросли до двузначных цифр. При этом некоторые крупные китайские судостроители сообщили о невыполненных заказах, которые растянутся до 2026 года», — отметили в публикации.

По данным издания, резкий спрос на танкеры обусловлен повреждениями на газопроводе «Северный поток» и сложностями в поставках газа в виду спецоперации России на Украине. Кроме того, шанхайская верфь сейчас загружена на 100% и работает без остановки. При этом заказы у судостроителей есть на ближайшие несколько лет.

Судостроительная компания Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co, входящая в состав Chinese State Shipbuilding Corporation (CSSC), также наблюдает значительный рост заказов. По словам представителя компании, они в две смены одновременно работают над шестью судами. При этом в 2022 году было получено 26 заказов на производство и еще большая часть находится в процессе обсуждения.

В начале сентября заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов на Восточном экономическом форуме заявил, что Минпромторг оценивает спрос на российские суда до 2035 года в 1,5 тыс. шт.

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