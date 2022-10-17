ЕВРАРОС попросил передать контроль за качеством отопительного оборудования Росстандарту

Производители систем отопления попросили Минпромторг вернуть контроль за качеством радиаторов и конвекторов Росстандарту. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо Евразийской ассоциации рынка отопительных систем (ЕВРАРОС) директору департамента госполитики в области техрегулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга Вячеславу Бурмистрову.

«До июля 2021 года Росстандарт мог изымать из обращения целые партии фальсифицированного товара, но после изменения законодательства таких прав больше ни у кого нет. Сейчас для отопительного оборудования предусмотрена обязательная сертификация подтверждения соответствия, но это не помогает очистить рынок от некачественной продукции», — отметил гендиректор ЕВРАРОС Игорь Прудников.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что использование фальсификата усложняет работу управляющих компаний и грозит дополнительными тратами собственника объектов, так как подобное оборудование долго не служит. Однако использование сертифицированного оборудования увеличивает расходы застройщиков, но уменьшает риск выхода из строя. При этом значительная часть фальсификата идет из-за рубежа, в частности из стран Азии.

При этом в ЕВРАРОС добавили, что в исходной версии законопроекта радиаторы и конвекторы были в списке строительной продукции, за которой будет осуществляться госнадзор, но сейчас остались лишь стройматериалы. Поэтому необходимо внести формулировку «строительные материалы и изделия».

В начале сентября «Коммерсантъ» писал, что больше половины (57%) российских компаний по производству отопительных систем опасаются сокращения производства из-за удешевления импортного оборудования на фоне укрепления рубля.