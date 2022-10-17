В РЖД предложили снизить экспорт угля из Кузбасса по Восточному полигону до 56 млн тонн в 2023 году

close
100%
Depositphotos

РЖД предложил уменьшить объем отгрузок угля на экспорт из Кузбасса в восточном направлении в ближайшие несколько лет, запланировав перевозку 56 млн тонн в 2023 году. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо гендиректора ОАО РЖД Олега Белозерова первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

В письме отметили, что необходимо сократить плановый показатель отправки кузбасского угля на экспорт по Восточному полигону на 2023 год на 7 млн тонн — с 63 млн до 56 млн тонн. В этом году погрузка составит 48,5 млн тонн против 58 млн, заложенных в президентском указе. При этом в условиях санкций поставки грузов были переориентированы на восточное направление. Сами же перевозки в этом направлении осуществляются с полной загрузкой всех имеющихся мощностей.

Источник издания в отрасли завил, что угольное лобби сейчас утратило свои позиции из-за разобщенности и конкуренции. Поэтому РЖД активно продвигает свои интересы, пытаясь повысить маржинальность перевозок на Восток. При этом сама компания в этом году показывает хорошие финансовые результаты.

Аналитики посчитали, что инициатива о снижении объемов поставок угля на восточном направлении не должна исходить от РЖД, так как этим занимаются министерства и правительство. Однако ситуация на Восточном полигоне в 2023 году станет хуже из-за роста заявок, а также необходимости строительства и ремонта путей одновременно. Поэтому РЖД должны дать обоснование невыполнения указа президента.

12 октября замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников заявил, что Россия с 2024 года собирается наращивать поставки угля, используя для этого все логистические возможности.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть