Bloomberg: Россия не будет продавать нефть по установленной Западом цене

Нефтяной аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли считает, что Россия не будет продавать свою нефть по установленной западными странами цене, потому что, по его его мнению, этот вопрос для Москвы является «политическим».

«Не верю, что хотя бы один баррель нефти из России будет продаваться по фиксированной цене», — отметил он.

Ли заявил, что российская сторона сделает ставку на то, что «остановка сибирских нефтяных насосов ударит по покупателям сильнее, чем по РФ».

«Расчет, который Кремль уже сделал для природного газа», — указал автор.

Аналитик уверен, что в ближайшее время перед введением нефтяного эмбарго Евросоюзом мир может столкнуться с большими колебаниями цен на нефть.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что введение потолка цен на газ является нарушением условий контракта, которое повлечет за собой прекращение поставок. Он отметил, что «Газпром» руководствуется теми контрактами, которые уже подписаны.