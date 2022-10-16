Американский сенатор заявил, что в США по горло «сыты» политикой Байдена

Жители США сыты по горло политикой главы государства Джо Байдена, который игнорирует их насущные проблемы, сообщил в эфире Fox News сенатор-республиканец Рик Скотт.

По его словам, которые приводит НСН, американская администрация ведет себя «как ребенок, который не хочет брать на себя ответственность».

Он обвинил президента и Демократическую партию в провоцировании высокой инфляции.

Парламентарий считает, что граждане США «сыты по горло президентом, которого не волнуют ни цены на бензин, ни цены на еду», а также преступность.

«Он витает в мире грез. Это человек, у которого нет представления о том, что на самом деле происходит в реальном мире. Это человек, который всю жизнь зависел от правительства», — цитирует сенатора газета «Взгляд».