Иран запустил в Венесуэле НПЗ мощностью 100 тыс. баррелей в сутки

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Global Look Press

Иран запустил первый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) El Palito на территории Венесуэлы мощностью в 100 тыс. баррелей в сутки. Об этом заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи, передает агентство Shana.

«Мощность нового НПЗ составляет 100 тыс. баррелей в сутки. Надеюсь на то, что строительство заводов для переработки иранского топлива за пределами Исламской Республики продолжится в дальнейшем», — отметил Оуджи.

По его словам, запуск завода в Венесуэле становится первым шагом в истории развития строительства нефтяных объектов страны в других странах.

14 октября РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра нефти Ирана Ахмада Асадзаде сообщили, что Иран готов к своповым поставкам российского природного газа. Он не исключил, что поставки могут состояться до конца 2022 года. Но для этого нужно, чтобы Россия согласовала данный вопрос с Туркменией. Предполагается, что маршрут транзита будет проходить через эту страну.

До этого Россия и Иран заключили сделки в нефтегазовой сфере на сумму более $40 млрд.

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