В Британии есть способы, благодаря которым можно сэкономить на электроэнергии и отоплении. Об этом «Ленте.ру» заявила местная жительница Ольга Шевченко.

«В Британии введены часы, в которые электроэнергия дешевле, чем в остальные. При этом я работаю дома и собираюсь включать отопление в то время, когда будет дешевле», — отметила местная жительница.

По ее словам, жители Британии большую часть дня находятся дома, поэтому большинство людей изучает информацию о выделенных часах. Кроме того, местные жители стараются закупаться теплыми вещами.

Она добавила, что в стране планируют ввести ограничение на потребление электроэнергии. Однако пока их не вводили.

13 октября обозреватель The Telegraph Аллистер Хит писал, что перспективы роста производства Британии стремительно рушатся из-за проводимой ранее властями страны так называемой «зомби-экономики». Такой вид экономики основан не на производстве реальных товаров и услуг, а на увеличении стоимости активов.