Бизнес-стратег Добровольская заявила о возможных рисках ипотеки с низкой ставкой

Ипотека с околонулевой ставкой является рискованной для всех, кто участвует в сделке. Об этом «Ленте.ру» заявила руководитель агентства разработки бизнес-стратегий «Экспонента» Виктория Добровольская.

«Льготная ипотека от застройщика кажется людям выгодной из-за снижения ежемесячных платежей, отметили в ведомстве. Однако цена приобретаемой недвижимости оказывается существенно завышенной», — отметила Добровольская.

По ее словам, если будет необходимо продать жилье по ряду причин, то это будет сложно осуществить без убытка, то есть вырученных средств может не хватить для оплаты кредита. При этом сейчас сами застройщики готовы идти на риски и предлагают жилье с околонулевой ипотечной ставкой ради сохранения продаж и клиентов. Однако такие кредиты будут обременены многими другими дополнительными услугами.

Она добавила, что работающие с подобными программами банки также получают дополнительные риски. То есть при выдаче ипотеки от застройщика существенно растут кредитный и процентный риски банка. За этим последует введение надбавок к ставке резервирования по такому продукту.

12 октября РИА «Новости» со ссылкой на доклад Банка России сообщили, что российские банки за восемь месяцев 2022 года сократили выдачу ипотеки на четверть, и в данный момент можно ожидать замедления выдач ипотеки.