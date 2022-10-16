Asia Times: доминирующее положение доллара стремительно приближается к концу

Время могущества доллара стремительно подходит к концу из-за снижения влияния американской валюты в качестве резервной. Об этом сообщает издание Asia Times.

«Время доллара как мировой резервной валюты давно ушло. Учитывая размеры госдолга США, ему не выдержать, а основная угроза для американской валюты исходит из Азии», — отметили в публикации.

По данным издания, статус доллара держался из-за того, что именно им всегда расплачивались за топливо на рынке. Однако в последнее время ситуация стала меняться и появились расчеты в других валютах. Кроме того, основные экспортеры недолюбливают США. Поэтому доллар может.

15 октября главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев заявил, что роль доллара и евро в мировой экономике будет стремительно снижаться в ближайшие месяцы на фоне перехода России и дружественных ей стран на расчеты в национальных валютах.

Ранее журналист и колумнист The Washington Post Фарид Закария написал, что экономическая война с Россией грозит Соединенным Штатам потерей финансового влияния в мире.