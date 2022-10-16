Посол РФ назвала условие возобновления поставок газа в Болгарию

Посол РФ: возобновление поставок газа в Болгарию является вопросом переговоров

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что возобновление «Газпромом» поставок газа в страну — вопрос переговоров. Об этом она сообщила ТАСС.

«Думаю, что для транзитного потока никаких угроз пока не видно. А те объемы, которые обычно получала Болгария от «Газпрома», — это вопрос переговоров. Контакт налажен, поэтому они сейчас пытаются там как-то договориться», — сказала она.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит введение потолка цен на российский газ.

Он обратил внимание на то, что введение искусственного ограничения цены на газ из РФ является «вредным, опасным» и ставит под угрозу энергоснабжение Венгрии, так как Россия дала понять, что в случае установления предельной цены на свой газ она остановит поставки.

В связи с началом спецоперации на Украине ряд западных стран ввели масштабные санкции против России и призвали отказаться от поставок российских энергоресурсов.

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