Четыре африканских страны подписали меморандум по газопроводу «Нигерия — Марокко»

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Hektor Pustina/AP

Четыре африканских страны — Нигерия, Мавритания, Марокко и Сенегал — подписали меморандум по проекту строительства газопровода «Нигерия — Марокко», сообщает ТАСС.

В заявлении, подписанном в мавританской столице Нуакшот, отмечается, что будущий газопровод пройдет вдоль побережья Западной Африки из Нигерии в Марокко. Газопровод обеспечит газоснабжением страны Западной Африки и станет новым маршрутом для поставки энергоносителей в Европу.

Предполагается, что на строительство нового африканского трубопровода может уйти до 25 лет и будет стоить от $20 млрд до $25 млрд.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что газопровод из Нигерии в Марокко поможет Европе справиться с энергокризисом.

До этого власти Нигерии заявили об интересе, проявляемом Российской Федерацией к строительству газопровода «Нигерия — Марокко», связывающего африканский континент с Европой.

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