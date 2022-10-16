Итальянский политик допустил причастность Запада к атаке на «Северные потоки»

Лидер политического объединения «Суверенная и народная Италия» (СНИ) Марко Риццо полагает, что атаку на трубопроводы системы «Северный поток» совершил Запад. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я прочитал, что Швеция, страна, которая стремится вступить в НАТО, засекретила расследование по поводу «Северного потока». [Правда] начинает выходить на поверхность, и об этом уже пишут журналисты, становится ясным, кто это делает», — заявил на митинге СНИ в Риме.

Он подчеркнул, что если бы расследование было открытом, то вскрылась бы причастность западных стран к инциденту.

Утечка газа на трубопроводах системы «Северный поток» произошла в конце сентября. В настоящее время ситуация стабилизировалась. Идет расследование. По одной из версий, ЧП произошло в результате диверсии. Российские власти придерживаются позиции, что это теракты.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о наличии у России разведданных о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Вице-премьер России Александр Новак отметил, что теракты на «Северных потоках» фактически обнулили энергетическую безопасность Европы и ввергли ее в энергетическую бедность.