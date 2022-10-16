Итальянский политик допустил причастность Запада к атаке на «Северные потоки»

Итальянский политик Риццо предположил, что Запад стоит за атаками на «Северные потоки»

close
100%
Swedish Coast Guard/AP

Лидер политического объединения «Суверенная и народная Италия» (СНИ) Марко Риццо полагает, что атаку на трубопроводы системы «Северный поток» совершил Запад. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я прочитал, что Швеция, страна, которая стремится вступить в НАТО, засекретила расследование по поводу «Северного потока». [Правда] начинает выходить на поверхность, и об этом уже пишут журналисты, становится ясным, кто это делает», — заявил на митинге СНИ в Риме.

Он подчеркнул, что если бы расследование было открытом, то вскрылась бы причастность западных стран к инциденту.

Утечка газа на трубопроводах системы «Северный поток» произошла в конце сентября. В настоящее время ситуация стабилизировалась. Идет расследование. По одной из версий, ЧП произошло в результате диверсии. Российские власти придерживаются позиции, что это теракты.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о наличии у России разведданных о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Вице-премьер России Александр Новак отметил, что теракты на «Северных потоках» фактически обнулили энергетическую безопасность Европы и ввергли ее в энергетическую бедность.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть