В Коми из-за аварии на нефтепроводе произошла утечка около 100 кубометров нефти

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В Княжпогостском районе Республики Коми произошла авария на участке магистрального нефтепровода УхтаЯрославль, эксплуатируемого АО
«Транснефть — Север». Согласно сообщению пресс-службы компании, по предварительным данным, произошла утечка около 100 кубометров нефти.

По данным предприятия, 15 октября в 11:35 по московскому времени на участке магистрального нефтепровода было зафиксировано изменение внутритрубного давления. В ходе обследования работники «Транснефть — Север» обнаружили утечку нефти в Княжпогостском районе Республики Коми.

Уточняется, что ликвидация последствий инцидента находится под личным контролем главы республики Владимира Уйбы.

«Возможность попадания нефти в водные артерии исключена. Угрозы жизни и здоровью населения нет. На месте осуществляется постоянный экологической мониторинг», — сказано в сообщении «Транснефть — Север».

Уточняется, что на месте утечки задействовано 125 специалистов и 55 единиц спецтехники — устанавливаются причины выхода нефти. Предпосылок для введения чрезвычайной ситуации нет.

12 октября на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше, основном маршруте поставок нефти в Германию, произошла утечка — перекачка в поврежденном трубопроводе была немедленно остановлена.

15 октября польский нефтегазовый концерн PERN сообщил о восстановлении перекачки сырой нефти по поврежденному трубопроводу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть