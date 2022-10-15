В Коми из-за аварии на нефтепроводе произошла утечка около 100 кубометров нефти

В Княжпогостском районе Республики Коми произошла авария на участке магистрального нефтепровода Ухта — Ярославль, эксплуатируемого АО

«Транснефть — Север». Согласно сообщению пресс-службы компании, по предварительным данным, произошла утечка около 100 кубометров нефти.

По данным предприятия, 15 октября в 11:35 по московскому времени на участке магистрального нефтепровода было зафиксировано изменение внутритрубного давления. В ходе обследования работники «Транснефть — Север» обнаружили утечку нефти в Княжпогостском районе Республики Коми.

Уточняется, что ликвидация последствий инцидента находится под личным контролем главы республики Владимира Уйбы.

«Возможность попадания нефти в водные артерии исключена. Угрозы жизни и здоровью населения нет. На месте осуществляется постоянный экологической мониторинг», — сказано в сообщении «Транснефть — Север».

Уточняется, что на месте утечки задействовано 125 специалистов и 55 единиц спецтехники — устанавливаются причины выхода нефти. Предпосылок для введения чрезвычайной ситуации нет.

12 октября на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше, основном маршруте поставок нефти в Германию, произошла утечка — перекачка в поврежденном трубопроводе была немедленно остановлена.

15 октября польский нефтегазовый концерн PERN сообщил о восстановлении перекачки сырой нефти по поврежденному трубопроводу.