Глава Минфина Украины Марченко стал главой совета управляющих МВФ и Всемирного банка на 2023 год

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Jose Luis Magana/AP

Руководитель министерства финансов Украины Сергей Марченко стал главой совета управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда на 2023 год. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В украинском финансовом ведомстве заявили, что 15 октября управляющие государства-члены Всемирного банка и Международного валютного фонда выбрали Марченко руководителем совета управляющих двух организаций на 2023 год.

В публикации отмечается, что министр финансов Украины также будет председателем на ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка в 2023 году. Данное решение было принято единогласно представителями всех стран.

Ранее вице-премьер Канады Христя Фриланд призвала исключить Россию из МВФ и G20, но признала, что Оттава мало что может для этого сделать. 

До этого председатель Международного валютно-финансового комитета (МВФК), испанский вице-премьер Надя Кальвиньо выступила с утверждением, что заседание МВФК завершилось в Вашингтоне без совместного заявления из-за позиции Российской Федерации.

Возглавляемая ею структура является руководящим органом Международного валютного фонда (МВФ). В столице Соединенных Штатов в эти дни завершается осенняя сессия МВФ и Всемирного банка.

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