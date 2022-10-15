Путин подписал указ о снятии спецмер с ряда институтов развития

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии специальных экономических мер в отношении недружественных государств с Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Международного банка экономического сотрудничества, Международного инвестиционного банка, Нового банка развития, Российско-Кыргызского фонда развития. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Порядок осуществления сделок (операций) <…> не распространяется на сделки (операции) с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, Международным банком экономического сотрудничества, Международным инвестиционным банком, Новым банком развития», — говорится в указе.

Замминистра финансов России Алексей Моисеев ранее заявил, что банков в стране требуется больше, чем было необходимо в допандемийный период. Он отметил, что такая потребность в банках связана с введением западных санкций, из-за которых определенные виды экономической деятельности пришлось сегментировать. Замминистра также добавил, что ряд иностранных инвесторов из «недружественных» стран ищут способы вернуться на российский рынок.

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