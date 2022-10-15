Власти Житомирской области призвали бизнес сократить потребление электричества

Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко призвал бизнес максимально экономить электроэнергию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В своем обращении Бунечко попросил жителей региона максимально снизить использование мощных электроприборов в часы пикового потребления электроэнергии для помощи ремонтным бригадам, работающим над восстановлением энергоснабжения.

«Представители бизнеса также могут внести свой вклад в восстановление энергосистемы. Для этого нужно отключить внешние вывески, подсветку, дополнительную рекламу на улицах и технику, которая не применяется в производстве», — подчеркнул Бунечко.

По его словам, такие меры позволят перераспределить нужные объемы электроэнергии туда, «где сейчас в этом есть настоятельная необходимость».

Бунечко подчеркнул, что «разумное потребление электроэнергии в течение одного вечера может дать стране более 150 тысяч дополнительных киловатт».

12 октября компания «ДТЭК Киевские региональные электросети» сообщила, что в Киеве из-за дефицита мощности была ограничена подача электроэнергии.

10 октября также сообщалось, что в Хмельницкой, Львовской, Полтавской областях, Харькове и Житомире после ударов по инфраструктуре фиксируются проблемы с интернетом.