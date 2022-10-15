Поставки газа в Европу через Украину осуществляются в объеме 43,1 млн кубометров

«Газпром» 15 октября подает газ через Украину в подтвержденном объеме в размере 43,1 млн кубометров через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Об этом заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов, передает РИА «Новости».

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 43,1 миллиона кубометров на 15 октября», — отметил Куприянов.

По его словам, заявка через ГИС «Сохрановка» снова отклонена.

12 октября генеральный директор ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что благополучие Евросоюза, в том числе Германии, держалось на дешевых энергоресурсах из России.

До этого член президиума БиГ от сербского народа, лидирующий на выборах президента Республики Сербской БиГ, Милорад Додик заявил, что строительство нового газопровода для соединения с газотранспортной системой Сербии и поставок российского газа будет приоритетом новых властей Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ).