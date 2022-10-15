Германия наполнила хранилища газом до 95%, опередив график на две недели

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Германия смогла достигнуть отметки наполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в 95%, опередив запланированный график на две недели. Об этом сообщается на сайте Федерального сетевого агентства страны.

Германские операторы заполнили свои газохранилища на 94,97%, вплотную приблизившись к цели в 95%, отметили в агентстве.

По их данным, сейчас ситуация с топливом в Германии достаточно напряженная, поэтому нельзя исключать дальнейшего ухудшения ситуации. Однако в данный момент газоснабжение стабильное, а энергобезопасность страны обеспечена.

Ранее правительство Германии обязало операторов заполнить ПХГ на 85% к 21 октября и на 95% к 1 ноября 2022 года.

12 октября заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов рассказал, что уровень наполненности ПХГ в Евросоюзе к концу октября при нынешних темпах закачки может достичь 95–96%. По его словам, это количество распределено неравномерно. Колобанов считает, что от 54% в Латвии до 100% в Бельгии и Португалии. А самые большие запасы в абсолютном выражении накоплены в Германии, Франции и Нидерландах.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть