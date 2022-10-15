Германия наполнила хранилища газом до 95%, опередив график на две недели

Германия смогла достигнуть отметки наполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в 95%, опередив запланированный график на две недели. Об этом сообщается на сайте Федерального сетевого агентства страны.

Германские операторы заполнили свои газохранилища на 94,97%, вплотную приблизившись к цели в 95%, отметили в агентстве.

По их данным, сейчас ситуация с топливом в Германии достаточно напряженная, поэтому нельзя исключать дальнейшего ухудшения ситуации. Однако в данный момент газоснабжение стабильное, а энергобезопасность страны обеспечена.

Ранее правительство Германии обязало операторов заполнить ПХГ на 85% к 21 октября и на 95% к 1 ноября 2022 года.

12 октября заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов рассказал, что уровень наполненности ПХГ в Евросоюзе к концу октября при нынешних темпах закачки может достичь 95–96%. По его словам, это количество распределено неравномерно. Колобанов считает, что от 54% в Латвии до 100% в Бельгии и Португалии. А самые большие запасы в абсолютном выражении накоплены в Германии, Франции и Нидерландах.