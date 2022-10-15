Туркмения запланировала нарастить поставки газа в Китай почти в два раза

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Туркмения сможет увеличить экспорт газа в Китай почти в два раза благодаря вводу в эксплуатацию четвертой ветки газопровода Туркмения - Узбекистан - Казахстан – Китай. Об этом сообщает «Нейтральный Туркменистан».

Сдача четвертой ветки газопровода Туркмения - Узбекистан - Казахстан - Китай позволит увеличить экспорт туркменского газа в КНР до 65 млрд кубометров в год. При этом сейчас газопровод пока что состоит из трех линий, отметили в публикации.

По данным издания, Туркмения в 2021 году поставила в Китай почти 34 млрд кубометров газа, а уже с запуском новой ветки газопровода поставки в КНР вырастут в 1,9 раза. Кроме того, недавно были достигнуты договоренности с китайской стороной по поводу разработки второй очереди месторождения Galkynys.

В начале октября глава верхней палаты парламента и бывший президент страны Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что Туркмения стремится к увеличению поставок природного газа в Китай. Бердымухамедов-старший также отметил, что Ашхабад и Пекин уделяют большое внимание и сотрудничеству в сфере транспорта, где Туркмения рассматривает КНР в качестве важнейшего партнера.

До этого агентство ТАСС сообщало, что Туркмения намерена расширять сотрудничество с Евросоюзом (ЕС) в экономике, экологии, энергетики и гуманитарно-культурной сфере.

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