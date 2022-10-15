WSJ: медиамагнат Руперт Мердок может объединить свои активы News Corp и Fox Corp

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Stefan Wermuth/Reuters

Медиамагнат Рупет Мердок рассматривает возможность объединения своих активов Fox Corporation и News Corporation после разделения. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники.

По словам источников издания, в обеих корпорациях были созданы специальные комитеты, которые должны изучить возможность объединения. При этом если объединение и будет, то оно произойдет в виде сделки с акциями. Однако другие источники газеты указали, что слияния не состоится, но при этом будут рассмотрены альтернативные решения.

К закрытию торгов в пятницу, 14 октября, рыночная стоимость Fox Corp. была почти $17 млрд, News Corp. — около $9 млн. Сами же компании были разделены на фоне скандала с прослушиванием телефонных разговоров политиков, в центре которого была принадлежащая Мердоку британская газета News of the World.

В конце сентября агентство Bloomberg сообщило, что бывший менеджер хедж-фонда Стивен Диггл, который во время мирового финансового кризиса 2008 года заработал $2,7 млрд на колебаниях рынка, сейчас активно скупает подешевевший британский фунт.

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