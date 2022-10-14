Холдинг экс-директора «Мегафона» Таврина договорился о покупке Avito за 151 млрд рублей

Инвестиционная компания Kismet Capital Group, которая принадлежит бывшему гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину, купит 100% российского сервиса объявлений Avito у южно-африканской медиагруппы и интернет-компании Naspers. Об этом говорится в совместном релизе Kismet и Avito.

Сумма покупки одной из крупнейших компаний Рунета составит порядка 151 млрд руб.

«Финансирование сделки и расчеты по ней организованы консорциумом банков во главе с Россельхозбанком», — указывается в релизе.

Отмечается также, что сделка и расчеты по ней находятся «на финальной стадии».

Kismet Capital Group в рамках сделки перейдет вся «Группа Авито», включая ООО «КЕХ еКоммерц» и ООО «Авито Холдинг» и их дочерние и зависимые предприятия. После покупки Avito продолжит работу как независимая частная ИТ-компания, уточнили в инвестиционной компании.

Гендиректор Avito Владимир Правдивый отметил уникальность команды и культуры, удобство и массовый характер «одной из лидирующих ИТ-платформ» в стране. Кроме того, он порадовался опытности нового акционера в сфере работы Avito.

»... мы остаемся независимой российской ИТ-компанией и продолжим свое активное развитие», — сказал Правдивый.

Он добавил, что в настоящее время компания сосредоточена на запуске новых технологий и продуктов.

Созданная 15 лет назад в России компания Avito является самой посещаемой онлайн-платформой объявлений в мире. Ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек, а годовая — превышает 90 млн пользователей.

Накануне лидер российского рынка кибербезопасности компания Positive Technologies провела secondary public offering (SPO), которое прошло без дополнительной эмиссии акций и позволило расширить ряды инвесторов эмитента. Без преувеличения SPO Positive Technologies стало заметным событием на российском фондовом рынке — первое и, вероятно, единственное размещение акций на Московской бирже в текущем году прошло в условиях повышенной волатильности котировок и бегства инвесторов в защитные активы. Об итогах SPO читайте в материале «Газета.Ru».