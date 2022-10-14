Береговая охрана Швеции сообщила, что больше не наблюдает утечку на «СП — 2»

Служба береговой охраны Швеции сообщила, что больше не наблюдает утечку на газопроводе «Северный поток — 2», проложенном на морском дне в экономической зоне королевства, передает ТАСС.

«Дважды в четверг и пятницу мониторинг Службы береговой охраны подтверждает, что утечки из трубопроводов Nord Stream больше не видны на поверхности моря в шведской экономической зоне», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Германия, Дания и Швеция решили не проводить расследование утечек на «Северных потоках» совместно, работая по отдельности.

До этого шведская прокуратура после осмотра полицией безопасности разрушений на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» заявила, что склоняется к версии о преднамеренной диверсии. Специалисты осмотрели место инцидента, изучили улики и пришли к выводам, что газопроводам был нанесен значительный ущерб.

В ночь на 26 сентября произошла утечка газа на «Северных потоках. Были обнаружены утечки: две на «Северном потоке — 1» и одна — на «Северном потоке — 2». По данным оператора Nord Stream AG, назвать срок восстановления трубопроводов в настоящее время не предоставляется возможным.