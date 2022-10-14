Новак заявил об отсутствии предпосылок для снижения цен на газ в Европе в ближайшее время

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Hannibal Hanschke/Reuters

Биржевые цены на газ на энергетическом рынке Евросоюза останутся в ближайшее время на достаточно высоком уровне. Предпосылок для снижения топлива сейчас нет, приводит слова вице-премьера России Александра Новака РИА «Новости».

«Неизвестно, как дальше будет, но на сегодняшний день, в перспективе, в ближайшее время мы не видим предпосылок, чтобы цены на газ (в Европе — «Газета.Ru») вернулись к тем уровням, которые раньше были», — заявил Новак в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя».

13 октября вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна будет диверсифицировать поставки газа с западных энергетических рынков на восточные. Этому будет способствовать планы властей Евросоюза ввести нефтяное и газовое эмбарго против Москвы в конце 2022 — начале 2023 года.

Так, в следующем году объемы поставок российского газа в Китай, согласно планам, должны увеличиться на 7 млрд кубометров — с 15 млрд кубов по итогам 2022-го до 22 млрд к концу 2023-го. При этом к 2027 году планируется выйти на уровень поставок по трубопроводу «Сила Сибири» в районе 38 млрд кубов топлива.

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