Россияне впервые за полгода стали продавать валюты больше, чем покупать

Впервые с марта 2022 года население стало выступать продавцом валюты на рынке, а не покупателем. Об этом свидетельствуют данные обзора Центробанка о рисках финансовых рынков, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

В сентябре нетто-продажи иностранной валюты (продажи за вычетом покупки) составили 22,4 млрд рублей. Последний раз россияне выступали нетто-продавцами валюты в марте – тогда они продали ее на 510,4 млрд рублей.

После этого на протяжении апреля, мая и всех трех весенних месяцев население больше покупало валюты, чем продавало. Рекордным месяцем стал май – тогда нетто-покупка иностранной валюты гражданами составила 239,4 млрд рублей.

В сентябре россияне через биржу купили юаней, евро и долларов на 139,3 млрд рублей больше, чем продали. Вне биржи (через крупнейшие банки) была наоборот зафиксирована нетто-продажа долларов и евро на 161,8 млрд рублей.

По словам начальника аналитического управления банка «БКФ» Максима Осадчего, в сентябре россияне продавали доллары и евро, а юани покупали.

«Причина продажи долларов – обвал безналичного доллара в сентябре, в частности из-за угрозы введения санкций против НКЦ (Национальный клиринговый центр, часть Мосбиржи, выполняющая функции контрагента на финансовом рынке). Причем население избавлялось от безналичных долларов, а наличные, напротив, покупало», — отметил аналитик.

Курс доллара на Мосбирже 14 октября на 13.00 мск составлял 62,9 рубля. Весь сентябрь американская валюта торговалась в районе 60 рублей, а к концу месяца курс упал до 57 рублей за доллар.