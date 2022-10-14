Маск заявил, что следует совету выругавшегося на него экс-посла Украины

Американский предприниматель Илон Маск заявил в Twitter, что следует совету обматерившего его украинского экс-посла в ФРГ Андрея Мельника, говоря о ситуации со спутниковой сетью Starlink на Украине.

«Мы всего лишь следуем его совету», — написал он в ответ на пост журналиста Kyiv Post.

Журналист украинского издания написал в соцсети, что решение Маска прекратить оплату системы Starlink на Украине связано с высказываниями Мельника в его адрес.

Бывший посол Украины 3 октября нецензурно выругался в адрес предпринимателя и посоветовал ему «убираться» после того, как он предложил свой план мирного урегулирования по Украине.

Ранее Маск отказался бесплатно поддерживать работу Starlink на Украине.

Бизнесмен передал до 20 тыс. спутников Starlink Украине с начала активных боевых действий. Недавно он заявил, что SpaceX уже потратила $80 млн на запуск и поддержание работы Starlink в стране.