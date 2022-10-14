Французская компания Danone планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в России. Об этом сообщается на сайте организации.

«Danone сегодня объявляет о решении инициировать процесс передачи фактического контроля над своим бизнесом EDP (Essential Dairy and Plant-based) в России», — прописано в пресс-релизе.

Компания рассчитывает, что после проведенной сделки будет списано до €1 млрд.

В пресс-релизе также указано, что за первые 9 месяцев 2022 года на долю молочных и растительных продуктов в России приходилось около 5% чистых продаж Danone.

После начала специальной военной операции России на Украине многие зарубежные компании покинули российский рынок или временно приостановили работу в стране.

Так, ранее стало известно, что покинувшая Россию марка Marks&Spencer вынуждена закрыть 67 магазинов. 7 октября сообщалось, что производитель бумаги SvetoCopy продал свои российские активы за $420 млн.