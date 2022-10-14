Danmarks Radio: в Дании из-за кризиса стали чаще воровать в магазинах

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На территории всей Дании зафиксировали возросшее число магазинных краж в связи с высокой инфляцией и кризисом. Об этом сообщает Danmarks Radio.

«По всей Дании распоясались воришки. Вместе с ростом цен в супермаркетах подскочило и количество краж», — уточнили в DR.

Как добавили в издании, за последние несколько лет количество совершенных краж снизилось. Однако, по сведениям полицейских Дании, за последние шесть месяцев в магазинах наблюдался рост воровства более чем на 20%. Сравнивались показатели за аналогичный период в 2021 году.

Такая тенденция с кражами из супермаркетов, как добавляют в DR, «ощущается по всей стране».

Ранее стало известно, что Еврокомиссия должна представить новые меры по борьбе с энергетическим кризисом в Европе 18 октября. Не исключается, что в начале следующего года ЕК предложит реформу рынка электроэнергии в Евросоюзе.

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