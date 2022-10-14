Экономист спрогнозировала размер средней пенсии в России в 2023 году

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила агентству «Прайм», что в 2023 году средняя пенсия в России может вырасти до 21650 руб.

Накануне замглавы Минтруда Андрей Пудов сообщил, что пенсии неработающих пенсионеров в России в 2023 году проиндексируют на 2,6% выше уровня инфляции.

Иванова-Швец напомнила, что на текущий момент средний размер пенсии неработающих пенсионеров составляет 18521 руб. С учетом планируемого уровня инфляции и обещанной индексации данного показателя, средняя пенсия в 2023 году может вырасти до 21650 руб.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина рассказала, что работающие пенсионеры вправе рассчитывать на индексацию пенсии после увольнения, для этого нужно уволиться в последний день месяца.