Экономист спрогнозировала размер средней пенсии в России в 2023 году

Доцент Иванова-Швец: средняя пенсия в России может вырасти в 2023 году до 21650 рублей

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Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила агентству «Прайм», что в 2023 году средняя пенсия в России может вырасти до 21650 руб.

Накануне замглавы Минтруда Андрей Пудов сообщил, что пенсии неработающих пенсионеров в России в 2023 году проиндексируют на 2,6% выше уровня инфляции.

Иванова-Швец напомнила, что на текущий момент средний размер пенсии неработающих пенсионеров составляет 18521 руб. С учетом планируемого уровня инфляции и обещанной индексации данного показателя, средняя пенсия в 2023 году может вырасти до 21650 руб.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина рассказала, что работающие пенсионеры вправе рассчитывать на индексацию пенсии после увольнения, для этого нужно уволиться в последний день месяца.

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