Глава Минфина Японии заявил, что кабмин примет меры по укреплению йены

Глава Министерства финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что кабмин примет меры по укреплению йены из-за рекордного снижения по отношению к доллару, сообщает ТАСС.

Иена упала к доллару до рекордных значений — впервые с 1990 года курс национальной японской валюты составил 147 иен за доллар.

«Мы пристально следим за движениями на рынке. Мы примем соответствующие меры для борьбы с чрезмерной [валютной] волатильностью», — заявил Судзуки.

Тем не менее, глава Минфина Японии не уточнил, какие именно меры могут быть приняты.

Курс иены продолжает слабеть уже три месяца подряд. В ходе торгов в среду с утра курс опускался до 144,9 иены за доллар, что является самым низким уровнем за 24 года. При этом генсек кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что такие колебания валют отрицательно влияют на экономику, отметили в публикации.

Ранее ранее министр финансов Японии не исключил введение валютных интервенций ради стабилизации иены.