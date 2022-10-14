Аналитик заявил об отсутствии причин для роста курса доллара выше 70 рублей

Аналитик Антонов: нет причин для курса доллара выше 70 рублей

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил в разговоре с агентством «Прайм», что у российской валюты нет причин для ослабления до 70 и выше рублей за доллар.

Он отметил, что на текущих отметках в 63–64 рубля доллар торговался и в начале августа, хотя сейчас на рынке присутствует высокая волатильность. В то же время, по мнению эксперта, на горизонте до середины ноября не просматриваются факторы для ослабления российской валюты.

С начала 2022 года доллар потерял к рублю 14,85% своей стоимости, указал Антонов.

Аналитик добавил, что рубль все еще держит звание самой устойчивой валюты в мире.

Накануне старший аналитик ИК «Русс-Инвест» Роман Блинов отметил, что Запад может ввести против России новые санкции, но возврата к советскому регулированию курса рубля не будет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть