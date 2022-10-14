Аналитик заявил об отсутствии причин для роста курса доллара выше 70 рублей

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил в разговоре с агентством «Прайм», что у российской валюты нет причин для ослабления до 70 и выше рублей за доллар.

Он отметил, что на текущих отметках в 63–64 рубля доллар торговался и в начале августа, хотя сейчас на рынке присутствует высокая волатильность. В то же время, по мнению эксперта, на горизонте до середины ноября не просматриваются факторы для ослабления российской валюты.

С начала 2022 года доллар потерял к рублю 14,85% своей стоимости, указал Антонов.

Аналитик добавил, что рубль все еще держит звание самой устойчивой валюты в мире.

Накануне старший аналитик ИК «Русс-Инвест» Роман Блинов отметил, что Запад может ввести против России новые санкции, но возврата к советскому регулированию курса рубля не будет.