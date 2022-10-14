Bloomberg: Маск находится под федеральным расследованием из-за сделки с Twitter

Американский предприниматель Илон Маск находится под следствием федеральных властей из-за сделки по приобретению компании Twitter. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на судебный иск.

В публикации агентства отмечается, что через своего адвоката Маск вел с соответствующими органами переписку относительно расследования.

Twitter хочет получить эти документы, так как они касаются ключевых вопросов в судебном процессе.

Ранее Маск несколько месяцев пытался расторгнуть контракт на приобретение Twitter, подписанный в апреле, утверждая, что руководство компании ввело его в заблуждение относительно числа пользователей и ботов социальной сети. Новым поводом для расторжения сделки стало решение Twitter Inc. о выплате компенсации в размере $7,75 млн Пейтеру Затко, который является бывшим начальником службы безопасности компании, и его адвокатам.

Однако в начале октября источники Bloomberg сообщили, что Маск предложил Twitter возобновить сделку по приобретению компании по изначальной стоимости в $54,2 за акцию и социальная сеть после этого выпустила заявление, в котором согласилась на подобное предложение.

Вместе с тем 7 октября The Guardian написала, что Twitter Inc., компания, управляющая соцсетью и ее активами, потребовала от суда штата Делавэр продолжить судебное разбирательство с Маском.