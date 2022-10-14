Bloomberg: Маск находится под федеральным расследованием из-за сделки с Twitter

close
100%
Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск находится под следствием федеральных властей из-за сделки по приобретению компании Twitter. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на судебный иск.

В публикации агентства отмечается, что через своего адвоката Маск вел с соответствующими органами переписку относительно расследования.

Twitter хочет получить эти документы, так как они касаются ключевых вопросов в судебном процессе.

Ранее Маск несколько месяцев пытался расторгнуть контракт на приобретение Twitter, подписанный в апреле, утверждая, что руководство компании ввело его в заблуждение относительно числа пользователей и ботов социальной сети. Новым поводом для расторжения сделки стало решение Twitter Inc. о выплате компенсации в размере $7,75 млн Пейтеру Затко, который является бывшим начальником службы безопасности компании, и его адвокатам.

Однако в начале октября источники Bloomberg сообщили, что Маск предложил Twitter возобновить сделку по приобретению компании по изначальной стоимости в $54,2 за акцию и социальная сеть после этого выпустила заявление, в котором согласилась на подобное предложение.

Вместе с тем 7 октября The Guardian написала, что Twitter Inc., компания, управляющая соцсетью и ее активами, потребовала от суда штата Делавэр продолжить судебное разбирательство с Маском.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть