Новак: главе ЕК стоит отправить возросшие счета за газ выступающим против РФ политикам

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Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Вице-премьер Александр Новак заявил, что главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен стоит отправить подскочившие счета граждан за газ и электроэнергию тем политикам, которые выступали против энергоресурсов России и долгосрочных контрактов с ней. Об этом он сообщил в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

Новак отметил, что речь идет о тех политиках, которые принимали решение о переходе на спотовые цены за газ, об отказе от долгосрочных контрактов с российскими компаниями, об отказе от газа и энергетических ресурсов РФ.

По его словам, главе ЕК необходимо складывать все эти счета на своем столе, чтобы напоминать себе, кто принимал все эти решения.

Ранее Александр Новак сообщал, что Россия готовится к введению эмбарго Евросоюза на поставки нефти и нефтепродуктов, переориентируя сырьевой транзит в азиатские страны.

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