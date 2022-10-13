Вице-премьер РФ Новак посоветовал США ввести предельную цену на поставки СПГ в ЕС

Вице-премьер России Александр Новак посоветовал США ввести предельную цену на поставки американских ресурсов в Европу. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-Заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«В этой связи посоветовали нашим американским партнерам установить какую-то цену предельную на те ресурсы, которые они поставляют в Европу», — сказал Новак, комментируя заявление Минфина США, который предложил установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель.

По словам вице-премьера, американский сжиженный природный газ поставляется в Европу по ценам в 4 раза выше, чем для рынка США.

Он отметил, что такие цены создают условия для «вхождения Европы в энергетическую бедность».

Новак раскритиковал предложение американского Минфина и заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, независимо от его размера.

Ранее главы министерств финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. Минфин США запланировал введение потолка стоимости на российскую нефть с 5 декабря.

При этом первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявлял, что Вашингтон не планирует вводить вторичные санкции за покупку российской нефти выше установленного лимита.