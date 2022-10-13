Новак сообщил о сокращении мировых инвестиций в нефтегазовую отрасль на $400 млрд в год

Уровень инвестиций в мировую нефтегазовую отрасль за последнее время сократился на $400 млрд в год. Раньше этот показатель составлял $700 млрд в год, теперь — $300 млрд, приводят слова вице-премьера России Александра Новака «Ведомости».

«На хайпе перехода к зеленой повестке дня случилась такая история. В итоге мы наблюдаем, что у нас на сегодняшний день больше чем в два раза снижен объем инвестиций в мировую нефтяную отрасль. Если раньше это было около $700 млрд в год, то сегодня инвестиции — примерно $300 млрд в год», — заявил Новак в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя».

На ситуацию повлиял призыв главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля прекратить инвестировать в мировые проекты нефтегазовой отрасли, пояснил Новак.

«В результате крупнейшие мировые банки заявили об остановке кредитования таких проектов. Это реальная проблема», — заключил вице-премьер.

12 октября вице-премьер России Александр Новак заявил о начале подготовки страны к введению нефтегазового эмбарго Евросоюза. Москва стала развивать сырьевые проекты, направленные на переориентацию поставок с западных энергетических рынков на восточные. Высокий спрос на нефть и газ со стороны азиатских стран должен привести к сохранению за Россией статуса одного из основных энергопартнеров в мире.