Годовая инфляция в Германии ускорилась до рекордных 10% в сентябре

Темпы роста инфляции в Германии заметно ускорились в годовом выражении и по итогам сентября достигли рекордного уровня 10%. Об этом сообщается на сайте Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis).

«Уровень инфляции в Германии, измеряемый как изменение индекса потребительских цен (ИПЦ), в годовом исчислении, составил +10,0% в сентябре 2022 года. Этот показатель достиг рекордно высокого уровня со времен воссоединения Германии», — заявил президент Федерального статистического управления Георг Тиль.

При этом по итогам августа среднегодовая инфляция в стране была на уровне 7,9%. Причиной столь резкого увеличения показателя в первый месяц осени стало усиление энергетического кризиса в Европе, добавил он.

«Огромный рост цен на энергоносители по-прежнему является основной причиной высокой инфляции. Но мы также видим рост цен на многие другие товары, особенно на продукты питания. Окончание периода скидок на топливо и доступность билетов (на общественный транспорт — «Газета.Ru») стоимостью 9 евро также ускорили рост цен в сентябре 2022 года», — заключил Тиль.

7 октября аналитики Федерального статистического бюро Германии (Destatis) представили данные, согласно которым оборот розничной торговли в стране по итогам августа 2022 года снизился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Снижение покупательской активности зафиксировали в продовольственном сегменте (-1,7%) и в сфере интернет-продаж (-7%).