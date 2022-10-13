Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,63 руб., евро — до 62,74 руб.

Российский рубль вырос к доллару до 63,63 рубля, а к евро — до 62,74 рубля. Об этом это свидетельствуют данные Московской биржи.

По ее данным, курс доллара на 19:00 упал на 79 копеек, а евро снизился на 2 копейки. При этом курс юаня почти не изменился, составив 8,685 рубля

Ранее экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что курс доллара может достигнуть и превысить 70 рублей уже к концу 2022 года.

По его словам, причины ослабления рубля заключаются в проблемах с экспортом в течение года, а также из-за санкций, которые будут ослаблять экономику. При этом рост доллара в последние дни связан с событиями на Украине. Кроме того, чем серьезнее будут обостряться события, тем быстрее можно будет увидеть доллар по 80 рублей. Когда доллар будет больше 70 рублей, необходимо перевести средства в рубли, а затем положить их на депозит или купить акции.